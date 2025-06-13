Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Итаума-Уайт

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи дал свой прогноз на поединок между британцами Диллианом Уайтом (31-3; 21 КО) и Мозесом Итаума (12-0; 10 КО). Его слова цитирует secondsout.com:

"Мозес идет на великолепной серии, по хорошей траектории. Так что если они подерутся, то я думаю, что Итаума быстро нокаутирует Уайта. Поэтому я желаю ему удачи" – сказал Лоуренс.