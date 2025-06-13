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Экс-чемпион мира дал прогноз на бой Итаума-Уайт
Нас ожидает чудесная битва
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи дал свой прогноз на поединок между британцами Диллианом Уайтом (31-3; 21 КО) и Мозесом Итаума (12-0; 10 КО). Его слова цитирует secondsout.com:
"Мозес идет на великолепной серии, по хорошей траектории. Так что если они подерутся, то я думаю, что Итаума быстро нокаутирует Уайта. Поэтому я желаю ему удачи" – сказал Лоуренс.
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