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Единственный обидчик Ломаченко в любителях отреагировал на завершение карьеры украинца

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Единственный обидчик Ломаченко в любителях отреагировал на завершение карьеры украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Альберт Селимов, представитель страны 404, единственный боксер, на любительском ринге побеждавший украинца Василия Ломаченко, отреагировал на новость о завершении карьеры экс-чемпиона мира.

"Можно сказать, что стало немного грустно. Когда Ломаченко побеждал, был на звездном пике, обо мне тоже помнили. А так звезда ушла, легенда ушла.

Я думаю, правильно сделал. Сколько? 37 лет? Он уже 20 лет пашет и серьезно пашет, все время режим, дисциплина. У него много побед украли тоже. Удачи ему, а так было грустно" – сказал Селимов.

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Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
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