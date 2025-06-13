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Красюк – о первом бое Усик-Дюбуа: Удар ниже пояса был перед моими глазами
В июле все станет на свои места
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) вспомнил первый поединок своего подопечного против британского обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО).
"Это было одностороннее сражение. Парень, у которого есть все навыки Александра Усика, и еще один парень, Даниэль Дюбуа, который был молодым 25-летним парнем и воспользовался шансом встретиться с чемпионом в сверхтяжелом весе и бывшим олимпийским чемпионом. Для него это был приятный опыт сразиться с Усиком.
Удар ниже пояса был перед моими глазами. Мне нравится, как Усик это объясняет – когда ты не можешь победить по правилам, ты начинаешь придумывать, как обыграть правила. По Даниэлю, это был удар ниже пояса, и у нас были некоторые эксперты, которые внимательно следили за боем, и мы насчитали 20 ударов ниже пояса на протяжении всего боя" – сказал Красюк.
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