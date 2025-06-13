Что будет видеть Усик перед собой: Дюбуа показал тренировку с необычного ракурса. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) поделился со своими поклонниками новым видео. Британец показал, как проходит его подготовка к поединку против обладателя титулов WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО). Соответствующий пост Даниэль разместил на своей странице в Instagram.

Красюк – о первом бое Усик-Дюбуа: Удар ниже пояса был перед моими глазами