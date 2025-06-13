Усик провел спарринг с известным украинским бойцом смешанных единоборств. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен активно готовится к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и провел спарринг с известным украинским бойцом смешанных единоборств Ярославом Амосовым. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Что будет видеть Усик перед собой: Дюбуа показал тренировку с необычного ракурса. Видео