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Усик провел спарринг с известным украинским бойцом смешанных единоборств. Фото
Интересный эксперимент
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик (23-0; 14 КО) поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен активно готовится к поединку за титул абсолютного чемпиона мира в королевском дивизионе против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) и провел спарринг с известным украинским бойцом смешанных единоборств Ярославом Амосовым. Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.
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