Флойд Мейвезер провёл первую битву взглядов с кикбоксёром Майком Замбидисом

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший и 45-летний неоднократный чемпион мира по кикбоксингу грек Майк Замбидис провели первую битву взглядов в преддверии выставочного боя по боксу, который пройдёт 27 июня на турнире Battle of the Legends в Афинах.

У Флойда в послужном списке в боксе 50 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бронзовым призёром Олимпиады-1996. Один из трёх чемпионов мира в пяти весовых категориях.

Майк выступал на профессиональном уровне в кикбоксинге с 2000 по 2019 год. В его рекорде 158 побед и 22 поражения.