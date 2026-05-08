Флойд Мейвезер провёл первую битву взглядов с кикбоксёром Майком Замбидисом
Игра на публику
фото - boxingscene.com
49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший и 45-летний неоднократный чемпион мира по кикбоксингу грек Майк Замбидис провели первую битву взглядов в преддверии выставочного боя по боксу, который пройдёт 27 июня на турнире Battle of the Legends в Афинах.
У Флойда в послужном списке в боксе 50 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Он является бронзовым призёром Олимпиады-1996. Один из трёх чемпионов мира в пяти весовых категориях.
Майк выступал на профессиональном уровне в кикбоксинге с 2000 по 2019 год. В его рекорде 158 побед и 22 поражения.
Floyd Mayweather and his opponent Mike Zambidis face off for the 1st time pic.twitter.com/IGOB7BzbTt— Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) May 8, 2026
