Самый перспективный британский супертяж дал прогноз на бой Уордли-Дюбуа

Перспективный британский супертяж Мозес Итаума поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Его слова цитирует ВВС:

"Я, должно быть, поставлю на довольно быструю победу Фабио Вордли – от четвертого до шестого раунда" – сказал Мозес.

Напомним, что бой Уордли-Дюбуа состоится в ночь с 9 на 10 мая. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO.