Усик назвал своего фаворита в поединке Уордли-Дюбуа
Мнение чемпиона
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Его слова цитирует ВВС:
"Это хорошее сражение. Я думаю, что Уордли победит. Я хочу этого, потому что, на мой взгляд, он заслуживает победы в их поединке. Он отличный парень" – сказал Усик.
Напомним, что бой Уордли-Дюбуа состоится в ночь с 9 на 10 мая. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO.
