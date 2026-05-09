Дюбуа рассказал, заинтересован ли в поединке против Усика

Британский супертяж Даниэль Дюбуа рассказал, хочет ли в третий раз выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика.

"Я думаю, что сейчас Усик нацелен на бои с большой наградой и маленьким риском. Он подерется с кикбоксером Рико Верховеном. Так что на самом деле я не гонюсь за Усиком. Я гонюсь за титулами, славой, деньгами, большими боями и большими моментами в боксе. Я создаю себе имя.

Я вынесу нескольких последующих соперников с большими именами. А потом подерусь с какими-то Микки Маусами за большие деньги" – сказал Даниэль.