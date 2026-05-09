  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа рассказал, заинтересован ли в поединке против Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа рассказал, заинтересован ли в поединке против Усика

Бокс
Обновлено

Четко и ясно

Дюбуа рассказал, заинтересован ли в поединке против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Даниэль Дюбуа рассказал, хочет ли в третий раз выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика.

"Я думаю, что сейчас Усик нацелен на бои с большой наградой и маленьким риском. Он подерется с кикбоксером Рико Верховеном. Так что на самом деле я не гонюсь за Усиком. Я гонюсь за титулами, славой, деньгами, большими боями и большими моментами в боксе. Я создаю себе имя.

Я вынесу нескольких последующих соперников с большими именами. А потом подерусь с какими-то Микки Маусами за большие деньги" – сказал Даниэль.

Усик назвал своего фаворита в поединке Уордли-Дюбуа

По теме
yellow-arrow
"Христос воскрес! С Днем Победы!": украинский спортсмен поздравил подписчиков с праздником
yellow-arrow
Известный украинский супертяж дал прогноз на бой Уордли-Дюбуа
yellow-arrow
Мейвезер и Пакьяо договорились о втором поединке
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дрюон (Одесса)
09.05.2026 в 14:08
Самый смешной из всех Микки Маусов, которых уже вынес Усик, это ты, Даниэль Дюбуа.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Дрюон (Одесса)
09.05.2026 в 14:08
Самый смешной из всех Микки Маусов, которых уже вынес Усик, это ты, Даниэль Дюбуа.
Ответить
0
0

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости