Эксчемпион мира – о бое Дюбуа-Уордли: Если он переживет три раунда, то выиграет бой
Интересный прогноз
Фото: sport.24tv
Бывший британский супертяж Тони Белью дал прогноз на бой между чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа.
"Если Уордли сможет пережить первые три раунда, то я верю, что он избавится от Дюбуа в промежутке между шестым и восьмым раундом.
Дюбуа – уверенный боец, агрессор, поэтому если он добьется успеха в начале боя, то может развить его и выглядеть очень мощно. Но, с другой стороны, когда Даниэль терпит убытки на старте поединка, это может лишить его уверенности. Когда Дюбуа теряет уверенность, он начинает сомневаться в себе и ищет способ показаться. Если Дюбуа обретет уверенность, то бой может закончиться в первом раунде" – сказал Тони.
