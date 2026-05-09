Мейвезер и Пакьяо договорились о втором поединке
Надеемся, на этот раз ничего не изменится
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо согласовали условия измененного соглашения о проведении официального профессионального боя. Об этом сообщает The Ring.
Netflix будет транслировать их реванш в пятницу вечером, 25 сентября, на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщил в пятницу изданию The Ring генеральный директор Manny Pacquiao Promotions Джас Матур. Netflix объявил о реванше в феврале, и он должен был состояться 19 сентября в Sphere в Лас-Вегасе.
Однако в конце марта Мейвезер заявил, что это будет выставочное, а не профессиональное сражение и место проведения еще не определено. Впоследствии издание The Ring ознакомилось с документами, подписанными Мейвезером, в которых говорится, что это профессиональное сражение, которое будет учитываться в его послужном списке, а не показательное, и что он состоится в Sphere.
Теперь, в возрасте 49 лет, Мейвезер рискнет своим безупречным рекордом в поединке против своего соперника Пакьяо в матче-реванше, который состоится через 11 лет после их боя, побившего рекорды доходов.
