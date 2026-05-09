Известный украинский супертяж дал прогноз на бой Уордли-Дюбуа
Экспертное мнение
фото - b-1boxing.com
Украинский супертяж Владислав Сиренко поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Его слова цитирует sport.ua:
"Тяжелое сражение. Трудно сказать. Оба бойца очень бьют, жесткие панчеры. Оба могут выиграть нокаутом. Здесь скорее 50 на 50. Оба с пробелами в защите. Наверное, немного в пользу Уордли можно дать, потому что в бою с Паркером он показал себя. Будет очень любопытно. Бой не продлится все 12 раундов" – сказал Владислав.
