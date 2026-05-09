Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Христос воскрес! С Днем Победы!": украинский спортсмен поздравил подписчиков с праздником
Впервые за долгое время
фото из соцсетей
Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Днем Победы.
Ломаченко опубликовал в соцсетях фото у Мемориала Славы в родном Белгороде-Днестровском.
На снимке Василий позирует вместе с отцом Анатолием Ломаченко и 15-летним сыном Анатолием. В руках боксер держит фотографию своего деда, который участвовал во Второй мировой войне.
"Христос воскрес! С Днем Великой Победы! С праздником! Всегда помним и чтим! Мира всем", – написал Ломаченко.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.05.2026 в 18:03
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- УПЛ. Вслед за Шовковским не взломал оборону и Костюк: ЛНЗ вновь отбирает очки у Динамо
- ЛНЗ – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шахтер уже почти в Лиге чемпионов. Как это возможно при падении Украины в Таблице коэффициентов? Подробное объяснение
- Эксчемпион мира дал прогноз на бой Усик-Верховен
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000
Комментарии 1