"Христос воскрес! С Днем Победы!": украинский спортсмен поздравил подписчиков с праздником

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Днем Победы.

Ломаченко опубликовал в соцсетях фото у Мемориала Славы в родном Белгороде-Днестровском.

На снимке Василий позирует вместе с отцом Анатолием Ломаченко и 15-летним сыном Анатолием. В руках боксер держит фотографию своего деда, который участвовал во Второй мировой войне.