Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа в невероятно ярком поединке победил Уордли и снова стал чемпионом мира
Великолепный бой
Британский супертяж Фабио Уордли (20-1-1; 19 КО) не сумел защитить титул чемпиона мира по версии WBO. В главном событии боксерского вечера в Манчестере в ночь с 9 на 10 мая он проиграл своему соотечественнику Даниэлю Дюбуа (23-2; 22 КО).
Поединок начался с нокдауна от Фабио уже на 10-й секунде первого раунда. Шокированный Дюбуа поднялся и смог продолжить сражение. Во втором раунде заметно сильнее был Даниэль. Казалось, Дюбуа смог выровнять поединок, но в третьей трехминутке он снова пропустил мощный панч от Фабио и очутился на конвасе ринга.
Начиная с четвертого раунда, претендент был явно в лучшей форме, выбрасывал больше комбинаций и постепенно истощал соперника. По ходу поединка у Уордли был разбит нос и заплыл правый глаз, однако Фабио не сдавался. В 11 раунде во время одной из удачных комбинаций от Дюбуа рефери остановил просто одностороннее избиение.
Таким образом, Даниэль дважды побывав в нокдауне, сумел завоевать титул чемпиона по версии WBO и стать двукратным чемпионом мира в королевском дивизионе (ранее Дюбуа владел титулом IBF, который отдал в поединке против украинца Александра Усика).
