Дюбуа – о победе над Уордли: Это была война, мне нужно было вернуться

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Даниэль Дюбуа прокомментировал победу в поединке против Фабио Уордли.

"Это была война. Мы испытали серьезные моменты. Благодарю тебя, Фабио. Я знаю, что у меня есть мужество, большое мужество. Я воин. В начале поединка были просто легкие нокдауны. Мне нужно было вернуться в свой бокс. Мне нужно было вернуться в бой. Восстановиться и вернуться еще более жестко. Я воин.

Чувствую себя здорово. Спасибо Фабио за отличный бой. Я благодарен его команде, но мы двигаемся дальше. Слава Богу, вся слава за эту победу – Ему.

Вордли – стойкий парень, воин. Спасибо за отличный бой, мужик. Для меня было честью поделить с тобой ринг. Я хочу вырасти после этого боя, стать лучше и вернуться еще сильнее чем действующий чемпион" – сказал Дюбуа.

Эксперт – о бое Дюбуа-Уордли: Только мужество, кровь и характер, невероятно
Чисора – о победе Дюбуа: Фабио не был готов боксировать, ничего не было
Промоутер Дюбуа: В контракте есть пункт о реванше
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
