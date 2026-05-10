Дюбуа – о победе над Уордли: Это была война, мне нужно было вернуться
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Даниэль Дюбуа прокомментировал победу в поединке против Фабио Уордли.
"Это была война. Мы испытали серьезные моменты. Благодарю тебя, Фабио. Я знаю, что у меня есть мужество, большое мужество. Я воин. В начале поединка были просто легкие нокдауны. Мне нужно было вернуться в свой бокс. Мне нужно было вернуться в бой. Восстановиться и вернуться еще более жестко. Я воин.
Чувствую себя здорово. Спасибо Фабио за отличный бой. Я благодарен его команде, но мы двигаемся дальше. Слава Богу, вся слава за эту победу – Ему.
Вордли – стойкий парень, воин. Спасибо за отличный бой, мужик. Для меня было честью поделить с тобой ринг. Я хочу вырасти после этого боя, стать лучше и вернуться еще сильнее чем действующий чемпион" – сказал Дюбуа.
