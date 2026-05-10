Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Дюбуа: В контракте есть пункт о реванше
Было бы интересно
Фото: Getty Images
Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа, чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа, рассказал о будущем своего подопечного. Его слова цитирует DAZN:
– Ты можешь творить магию, правда? Ты можешь превращать воду в вино. Что ты хочешь увидеть от Дэниеля дальше? Болельщики дома голосуют за реванш. Можем ли мы снова увидеть это? Я не думаю, что кто-то был бы против еще раз увидеть это.
– В контракте есть пункт о реванше.
– Или, возможно, нет. Может, нет. Если нет это, то что еще? Что еще?
– Я думаю, ему нужно просто подождать, пока уляжется пыль. В ближайшие пару месяцев в сверхтяжелом весе произойдет много всего. И тогда увидим. Но, знаешь, он вернулся, и Фабио тоже никуда не исчезает. Он вернется. Это настоящий, настоящий храбрый, бесшабашный человек. Невероятно. Я снимаю шляпу перед ними обоими.
Популярное сейчас
- Рейнджерс потерял шансы на чемпионство. У Шахтера осталось одно препятствие на пути в Лигу чемпионов
- В ДТП погиб юный украинский футболист
- Несмотря на отсутствие. Экс-форвард Динамо подверг критике Пономаренка после матча с ЛНЗ?
- "Христос воскрес! С Днем Победы!": украинский спортсмен поздравил подписчиков с праздником
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Горячее Бали. Украинская звезда биатлона сменила лыжный комбинезон на дерзкое бикини. ФОТО