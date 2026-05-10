  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Дюбуа: В контракте есть пункт о реванше
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Дюбуа: В контракте есть пункт о реванше

Бокс
Обновлено

Было бы интересно

Промоутер Дюбуа: В контракте есть пункт о реванше

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа, чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа, рассказал о будущем своего подопечного. Его слова цитирует DAZN:

– Ты можешь творить магию, правда? Ты можешь превращать воду в вино. Что ты хочешь увидеть от Дэниеля дальше? Болельщики дома голосуют за реванш. Можем ли мы снова увидеть это? Я не думаю, что кто-то был бы против еще раз увидеть это.

– В контракте есть пункт о реванше.

– Или, возможно, нет. Может, нет. Если нет это, то что еще? Что еще?

– Я думаю, ему нужно просто подождать, пока уляжется пыль. В ближайшие пару месяцев в сверхтяжелом весе произойдет много всего. И тогда увидим. Но, знаешь, он вернулся, и Фабио тоже никуда не исчезает. Он вернется. Это настоящий, настоящий храбрый, бесшабашный человек. Невероятно. Я снимаю шляпу перед ними обоими.

Дюбуа в невероятно ярком поединке победил Уордли и снова стал чемпионом мира

По теме
yellow-arrow
Эксперт – о бое Дюбуа-Уордли: Только мужество, кровь и характер, невероятно
yellow-arrow
Чисора – о победе Дюбуа: Фабио не был готов боксировать, ничего не было
yellow-arrow
Дюбуа – о победе над Уордли: Это была война, мне нужно было вернуться
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости