Чисора – о победе Дюбуа: Фабио не был готов боксировать, ничего не было
Совершенно точно
Легенда британского бокса Дерек Чисора прокомментировал победу Даниэля Дюбуа в поединке против экс-обладателя титула WBO Фабио Уордли.
"Даниэль упал в первом раунде, и я сказал: "Он выиграет это сражение". Все рядом со мной смотрели на меня и говорили: "Что?" И знаете что? Он, черт возьми, выиграл бой. Дюбуа прикусил капу и продолжил сражаться. Даниэль боксировал потрясающе. Он пропускал, но в его глазах не было желания сдаться.
Фабио не готов был боксировать. У него не было джеба, ничего не было. Посмотрите его силовые удары. Казалось, он не тренировался. Он был слишком занят комментированием боев. Маленький тормоз. Ему нужно было тренироваться в зале. Сколько джебов выбросил Фабио? Он вообще их не выбрасывал, не делал ничего, что мы видели раньше. Он должен работать джебом, но не делал этого" – сказал Дерек.
