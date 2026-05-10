Эксперт – о бое Дюбуа-Уордли: Только мужество, кровь и характер, невероятно
Великолепная получилась битва
Фото: isport.ua
Известный американский боксерский обозреватель Тедди Атлас прокомментировал результаты поединка между британцами Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.
"Во франшизе "Рокки" есть восемь фильмов. Теперь мы сделаем девятый, поскольку к списку присоединится бой Дюбуа – Уордли. Только мужество, кровь и характер. Невероятно" – написал Тедди на своей официальной странице в Твиттере.
Напомним, что на кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии WBO. Дюбуа победил и стал двукратным чемпионом мира.
