Эксперт – о бое Дюбуа-Уордли: Только мужество, кровь и характер, невероятно

Известный американский боксерский обозреватель Тедди Атлас прокомментировал результаты поединка между британцами Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

"Во франшизе "Рокки" есть восемь фильмов. Теперь мы сделаем девятый, поскольку к списку присоединится бой Дюбуа – Уордли. Только мужество, кровь и характер. Невероятно" – написал Тедди на своей официальной странице в Твиттере.

Напомним, что на кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии WBO. Дюбуа победил и стал двукратным чемпионом мира.