Фьюри вызывает Усика на третий бой, украинец сразу отвечает
Обстановка напрягается
Британский супертяж Тайсон Фьюри во время пробежки записал видео-обращение к министру развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейху и призвал его организовать третий поединок против украинского чемпиона Александра Усика.
"Турки, я на пробежке, бегаю по дороге, как Рокки Бальбоа. После того как я побью Джошуа, я хочу его сенсея. Я хочу реванш с "Кроликом". Хочу его в Лондоне, в Лас-Вегасе или Нью-Йорке, детка! Обещаю тебе, "Кролик", ты получишь свое.
"Жадное пузо" идет на пир, где будет пирог из кролика. Вставай! Сначала я начну с этого пробитого бомжа, Энтони Джошуа, и отправлю его в нокаут. А потом я вернусь за пирогом из кролика. Да, "Жадное пузо" готов поесть еще немного пирога с крольчатиной.
Есть только я, больше никого нет. Я дойная корова. Погнали! Хотите больших гонораров? Это не к Агиту Кабайелу. Это не к Энтони Джошуа. Это не к Дюбуа. Это к "Цыганскому королю"! Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Давай пошумим, детка" – сказал Тайсон.
Александр Усик не замедлил ответить:
"Привет, брат. Я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия – где угодно. Давай! "Жадное пузо" - мой друг" – сказал Усик.
Напомним, что свой последний очный поединок боксеры провели в декабре 2024 года. Тогда в Саудовской Аравии украинский чемпион защитил свои титулы, победив оппонента единогласным решением судей.
