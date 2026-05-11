  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри вызывает Усика на третий бой, украинец сразу отвечает
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри вызывает Усика на третий бой, украинец сразу отвечает

Бокс
Обновлено

Обстановка напрягается

Фьюри вызывает Усика на третий бой, украинец сразу отвечает

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри во время пробежки записал видео-обращение к министру развлечений Саудовской Аравии Турки аль-Шейху и призвал его организовать третий поединок против украинского чемпиона Александра Усика.

"Турки, я на пробежке, бегаю по дороге, как Рокки Бальбоа. После того как я побью Джошуа, я хочу его сенсея. Я хочу реванш с "Кроликом". Хочу его в Лондоне, в Лас-Вегасе или Нью-Йорке, детка! Обещаю тебе, "Кролик", ты получишь свое.

"Жадное пузо" идет на пир, где будет пирог из кролика. Вставай! Сначала я начну с этого пробитого бомжа, Энтони Джошуа, и отправлю его в нокаут. А потом я вернусь за пирогом из кролика. Да, "Жадное пузо" готов поесть еще немного пирога с крольчатиной.

Есть только я, больше никого нет. Я дойная корова. Погнали! Хотите больших гонораров? Это не к Агиту Кабайелу. Это не к Энтони Джошуа. Это не к Дюбуа. Это к "Цыганскому королю"! Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Давай пошумим, детка" – сказал Тайсон.

Александр Усик не замедлил ответить:

"Привет, брат. Я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия – где угодно. Давай! "Жадное пузо" - мой друг" – сказал Усик.

Напомним, что свой последний очный поединок боксеры провели в декабре 2024 года. Тогда в Саудовской Аравии украинский чемпион защитил свои титулы, победив оппонента единогласным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Верховен угрожает Усику: Покажу то, чего ты раньше не видел
yellow-arrow
Фьюри ответил, почему считает Джошуа пробитым
yellow-arrow
Усик – о бое с Верховеном: Это хороший вызов, мне это нравится
Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2026 в 12:12
он же ипанутый!))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2026 в 12:12
он же ипанутый!))
Ответить
0
0

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости