Уордли впервые прокомментировал поражение от Дюбуа

Британский супертяж Фабио Уордли прокомментировал поражение в поединке против своего соотечественника Даниэля Дюбуа.

"Мое тело подвело меня, но сердце – нет. И с этим я могу смириться. Поздравляю, Даниэль. Благодарю тебя за отличное сражение, достойное места в учебниках истории. Спасибо Манчестеру и всем, кто был со мной на этом пути" – написал Уордли в социальных сетях.

Напомним, что Уордли проиграл Дюбуа нокаутом в ночь с 9 на 10 мая в Манчестере и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.