Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уордли впервые прокомментировал поражение от Дюбуа
Сдержанно, но достойно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Британский супертяж Фабио Уордли прокомментировал поражение в поединке против своего соотечественника Даниэля Дюбуа.
"Мое тело подвело меня, но сердце – нет. И с этим я могу смириться. Поздравляю, Даниэль. Благодарю тебя за отличное сражение, достойное места в учебниках истории. Спасибо Манчестеру и всем, кто был со мной на этом пути" – написал Уордли в социальных сетях.
Напомним, что Уордли проиграл Дюбуа нокаутом в ночь с 9 на 10 мая в Манчестере и потерял титул чемпиона мира по версии WBO.
Популярное сейчас
- Журналист сообщил, при каком условии Ярмоленко продлит контракт с Динамо
- Дождался 0:2 и опубликовал. Мбаппе отметился неоднозначным сторис во время матча против Барселоны
- Шахтер стал чемпионом, и попал в основной раунд ЛЧ, чемпионство Барселоны, важная победа Арсенала. Главные новости за 10 мая
- Эксчемпион мира дал прогноз на бой Усик-Верховен
- Трехочковый в сердце. Смотрим сочные ФОТО актрисы из Голливуда, пленившей сердце Луки Дончича
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото