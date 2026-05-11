Кабаел хочет выйти на бой против Усика, когда это может произойти

Немецкий боксер, временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел рассказал, что хотел бы выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика.

– Насколько вы разочарованы, что Усик до сих пор не упомянул вашего имени?

– Сначала Усик проведет бой с Рико. Для фанатов бокса наш бой будет самым большим, который он может устроить. Он сражался с Энтони Джошуа, он сражался с Тайсоном Фьюри, он сразился с Даниэлем Дюбуа, и когда он победит Рико, почему бы и нет? Кабаел против Усика в Германии. Я думаю, что мы можем легко распродать стадион.

– Почему, по вашему мнению, он не упоминал вас в больших интервью, которые он давал?

– Я думаю, что имя Кабала не слишком громкое, но слишком рискованное.