Кабаел хочет выйти на бой против Усика, когда это может произойти
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий боксер, временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабаел рассказал, что хотел бы выйти на ринг против украинского чемпиона Александра Усика.
– Насколько вы разочарованы, что Усик до сих пор не упомянул вашего имени?
– Сначала Усик проведет бой с Рико. Для фанатов бокса наш бой будет самым большим, который он может устроить. Он сражался с Энтони Джошуа, он сражался с Тайсоном Фьюри, он сразился с Даниэлем Дюбуа, и когда он победит Рико, почему бы и нет? Кабаел против Усика в Германии. Я думаю, что мы можем легко распродать стадион.
– Почему, по вашему мнению, он не упоминал вас в больших интервью, которые он давал?
– Я думаю, что имя Кабала не слишком громкое, но слишком рискованное.
