Усик – о бое с Верховеном: Это хороший вызов, мне это нравится

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему решил выйти на поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Его слова цитирует DAZN:

"Это хороший вызов, мне нравится. Я люблю вызовы, люблю бокс. Я люблю жизнь.

Знаешь, иногда я думаю, что мир – это большая больница, где много больных и безумных людей. Весь наш мир болен, ты видишь, что сейчас происходит. Весь наш мир сошел с ума.

Но это шоу – это маленький лучик света. Потому что многие будут говорить не о войне, а о боях. "О, это будет 23 мая, да-да, здорово! Мы покупаем билеты, бронируем отель, бла-бла-бла. Да, мы собираемся в Египет". Они скажут: "О, это хорошо, это здорово" – сказал Усик.