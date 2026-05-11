Фьюри ответил, почему считает Джошуа пробитым

Британский супертяж Тайсон Фьюри после победы Даниэля Дюбуа в бою против Фабио Уордли рассказал, почему считает Энтони Джошуа полностью "пробитым" боксером. Его слова цитирует boxingnewsonline:

"Я только что сидел и размышлял после невероятного боя Дюбуа. Даниэль сражался с Джарреллом Миллером, остановил его, но так и не нокаутировал. Потом он дрался с Хрговичем, остановил его, но так и не нокаутировал. Прошлой ночью он провел невероятное сражение с Вордли, остановил его, но так и не нокаутировал. Он попадал мощными бомбами по Усику, но ни разу его не шокировал. Однако когда Дюбуа сражался с Энтони Джошуа, он пять раз отправил его на канвас.

Я не говорю, что у Джошуа нет держалки, но это факты. Принимайте их как хотите. Все остальные не падали, ни один из них. Ни Миллер, ни Хргович, ни Усик, ни Уордли, только Джошуа упал пять раз. Пробитый" – сказал Тайсон.