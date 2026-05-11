  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри ответил, почему считает Джошуа пробитым
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри ответил, почему считает Джошуа пробитым

Бокс
Обновлено

Экспертное мнение

Фьюри ответил, почему считает Джошуа пробитым

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри после победы Даниэля Дюбуа в бою против Фабио Уордли рассказал, почему считает Энтони Джошуа полностью "пробитым" боксером. Его слова цитирует boxingnewsonline:

"Я только что сидел и размышлял после невероятного боя Дюбуа. Даниэль сражался с Джарреллом Миллером, остановил его, но так и не нокаутировал. Потом он дрался с Хрговичем, остановил его, но так и не нокаутировал. Прошлой ночью он провел невероятное сражение с Вордли, остановил его, но так и не нокаутировал. Он попадал мощными бомбами по Усику, но ни разу его не шокировал. Однако когда Дюбуа сражался с Энтони Джошуа, он пять раз отправил его на канвас.

Я не говорю, что у Джошуа нет держалки, но это факты. Принимайте их как хотите. Все остальные не падали, ни один из них. Ни Миллер, ни Хргович, ни Усик, ни Уордли, только Джошуа упал пять раз. Пробитый" – сказал Тайсон.

Кабаел хочет выйти на бой против Усика, когда это может произойти

По теме
yellow-arrow
Верховен угрожает Усику: Покажу то, чего ты раньше не видел
yellow-arrow
Усик – о бое с Верховеном: Это хороший вызов, мне это нравится
yellow-arrow
Кабаел хочет выйти на бой против Усика, когда это может произойти
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости