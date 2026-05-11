Верховен угрожает Усику: Покажу то, чего ты раньше не видел
Очень смешно звучит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский кикбоксер Рико Верховен в разговоре со своим будущим соперником, украинским чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком рассказал, почему уверен в своей победе над нашим боксером. Его слова цитирует DAZN:
"Почему я думаю, что выиграю у тебя? Потому что я приношу в ринг то, чего ты раньше не видел. Ты видел все, что есть в боксе. Я знаю, что ты чемпион, у тебя мышление чемпиона. Вы просмотрели все мои видео и все проанализировали, вы подбирали спарринг-партнеров и собирали максимум информации. Но все равно я покажу то, что ты еще не видел. Это и будет самой большой разницей. И именно поэтому я выиграю" – сказал Рико.
