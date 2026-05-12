Промоутер Уордли рассказал о состоянии британца после поражения от Дюбуа

Фрэнк Уоррен, промоутер британского супертяжа, эксчемпиона мира Фабио Уордли, рассказал о состоянии своего подопечного после поражения в бою против Даниэля Дюбуа. Его слова цитирует bigfightweekend.com:

"Ему наложили несколько швов. Безусловно, Фабио расстроен, потому что проиграл, но он хорошо себя зарекомендовал. Теперь для него главное – провести время со своей семьей и новорожденной дочерью. Это то, что он сделает, а когда придет подходящий момент, мы посмотрим, что ждет Фабио дальше" – сказал Уоррен.