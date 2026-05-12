The Ring обновили рейтинг супертяжей, на первом месте – новый лидер

Авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.

Чемпионом по версии издания является украинский боксер Александр Усик. На первое место в рейтинге поднялся обладатель титула WBO Даниэль Дюбуа. Вторым идет временный чемпион по версии WBC Агит Кабаел, а ТОП-3 замыкает Тайсон Фьюри.

ТОП-10 рейтинга супертяжеловесов от The Ring:

  • Чемпион - Александр Усик
  1. Даниель Дюбуа
  2. Агит Кабайел
  3. Тайсон Фьюри
  4. Фабио Вордли
  5. Филипп Хргович
  6. Мозес Итаума
  7. Эфе Аджагба
  8. Ричард Торрес
  9. Мурат Гасеев
  10. Джастис Хуни
Промоутер Уордли рассказал о состоянии британца после поражения от Дюбуа
Рой Джонс: Zuffa Boxing создана, чтобы убить историю и сделать все похоже на UFC
Верховен угрожает Усику: Покажу то, чего ты раньше не видел
