The Ring обновили рейтинг супертяжей, на первом месте – новый лидер
Он это заслужил
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших бойцов супертяжелого веса.
Чемпионом по версии издания является украинский боксер Александр Усик. На первое место в рейтинге поднялся обладатель титула WBO Даниэль Дюбуа. Вторым идет временный чемпион по версии WBC Агит Кабаел, а ТОП-3 замыкает Тайсон Фьюри.
ТОП-10 рейтинга супертяжеловесов от The Ring:
- Чемпион - Александр Усик
- Даниель Дюбуа
- Агит Кабайел
- Тайсон Фьюри
- Фабио Вордли
- Филипп Хргович
- Мозес Итаума
- Эфе Аджагба
- Ричард Торрес
- Мурат Гасеев
- Джастис Хуни
