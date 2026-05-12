Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итаума-Дюбуа: Промоутер Мозеса ответил, может ли произойти бой против чемпиона мира
Было бы интересно
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Фрэнсис Уоррен, промоутер британского супертяжа Мозеса Итаума рассказал, может ли состояться поединок его подопечного против чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа.
"Всегда можно устроить бой. Но сейчас просто нужно отпраздновать победу Дюбуа, и я уверен, что в ближайшие дни мы поговорим о других вещах. Конечно, это бой, на который Мозес согласился бы. В следующие несколько дней мы увидим, как все сложится. Он обязательный претендент, поэтому посмотрим, что из этого выйдет.
Итаума будет драться в конце лета. Соперник? Есть несколько кандидатов" – сказал Фрэнсис.
Популярное сейчас
- Двое бывших футболистов сборной Украины могут присоединиться к штабу Мальдеры
- Динамо подало иск в ФИФА: клуб требует выплаты за игрока
- Концепт Всеукраинской таблицы клубных коэффициентов. Как специальный рейтинг может помочь нашему футболу?
- "Христос воскрес! С Днем Победы!": украинский спортсмен поздравил подписчиков с праздником
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото