Итаума-Дюбуа: Промоутер Мозеса ответил, может ли произойти бой против чемпиона мира

Фрэнсис Уоррен, промоутер британского супертяжа Мозеса Итаума рассказал, может ли состояться поединок его подопечного против чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа.

"Всегда можно устроить бой. Но сейчас просто нужно отпраздновать победу Дюбуа, и я уверен, что в ближайшие дни мы поговорим о других вещах. Конечно, это бой, на который Мозес согласился бы. В следующие несколько дней мы увидим, как все сложится. Он обязательный претендент, поэтому посмотрим, что из этого выйдет.

Итаума будет драться в конце лета. Соперник? Есть несколько кандидатов" – сказал Фрэнсис.