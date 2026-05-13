Срочно: Ломаченко возобновляет карьеру, инсайдер сообщил детали
Неожиданное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что украинский боксер, эксчемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко планирует восстановить профессиональную карьеру.
"Контракт Ломаченко с Top Rank истекает сегодня, и теперь он становится свободным агентом в промоутерском плане, ища возможность провести самые большие бои" – цитирует слова специалиста издания The Ring.
Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел в мае 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. В июне 2025 года спортсмен объявил о завершении карьеры.
