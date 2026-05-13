Бывший соперник Ломаченко отреагировал на новость о возвращении украинца
С открытыми объятиями
Американский боксер, чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Девин Хэйни отреагировал на новости о возможном возвращении на ринг своего бывшего соперника, украинца Василия Ломаченко.
"Вау, добро пожаловать обратно, Лома" - написал Хэйни на своей странице в Х.
Напомним, что известный инсайдер Майк Копинджер сообщил, что Ломаченко решил вернуться на ринг ради больших поединков после завершения контракта с компанией ТОР Rank.
Cвой крайний поединок Ломаченко провел в мае 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF. В июне 2025 года спортсмен объявил о завершении карьеры.
