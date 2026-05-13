Пол не уверен, что когда-нибудь выйдет на ринг
Этот бой был ошибкой
Американский блогер и боксер Джейк Пол рассказал, в каком состоянии находится его челюсть после поединка против британского супертяжа Энтони Джошуа.
"Через несколько дней мне сделают новые снимки челюсти, чтобы понять, как идет восстановление.
Посмотрим, что скажут мои врачи и смогу ли я вообще когда-нибудь снова драться. Это определенно один из возможных сценариев.
С каждой неделей и со временем становится значительно лучше.
Думаю, все зависит от того, как заростет кость. Еще здесь нет зуба, и я почти уверен, что мне придется ставить какой-нибудь имплант.
Нам просто нужно подождать и понять, какое решение будет для меня самым умным" – сказал Джейк.
