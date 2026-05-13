Усик назвал свой ТОП-5 лучших боксеров мира

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александр Усик назвал имена пяти лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Слова нашего спортсмена цитирует DAZN:

"Теренс Кроуфорд, Канело, Шакур, Энтони Джошуа, Жадное Пузо (Фьюри – прим)" – сказал Александр.

Напомним, что свой следующий поединок Усик проведет 23 мая в Египте против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет украинец.