Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джейк Пол может завершить карьеру в боксе
Наигрался?
29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол высказался о своём будущем в боксе после тяжёлого нокаута в поединке с Энтони Джошуа.
— Через пару дней мне сделают новые снимки челюсти. Посмотрим, что скажут врачи, знаешь, смогу ли я вообще снова драться. Это точно входит в круг возможных сценариев. Чувствую себя намного лучше, но мне нужно получить разрешение. Вот это да.
— Значит, такой вариант есть. Твоё бойцовское будущее под вопросом.
— Определённо. Думаю, всё зависит от того, как заживёт кость. И ещё у меня не хватает зуба. Я почти уверен, что придётся вставить имплант. Не знаю, сколько времени это займёт. Надо просто посмотреть, понять, какой вариант для меня самый разумный.
— Есть ли в тебе хоть какая-то часть, которая говорит: "Это больше того не стоит"?
— Да, такие мысли точно приходили.
— Есть ли кто-то в твоей жизни, будь то врач, член семьи или кто-то ещё, кто пытается сказать: "Хватит, заканчивай"?
— Да, определённо мой врач Арман. Передаю заодно привет Арману, но, да, он не хочет, чтобы я снова дрался.
— Это Арман Царукян, да?
— Нет-нет-нет, мой доктор, другой Арман, — сказал Пол на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.
