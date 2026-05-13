Верхувен: Я понимаю, почему люди считают, что у меня нет шансов в поединке с Усиком

Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился ожиданиями от поединка против экс абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

"Давление всегда есть, но самое важное — наслаждаться процессом, а не только боем. Я понимаю, почему люди думают, что у меня нет шансов. Это болельщики бокса, большинство из них, вероятно, не следят за кикбоксингом и понятия не имеют, кто такой Рико. А я доминирую в тяжёлом кикбоксинге больше десяти лет. Я привык к большим огням, большой сцене, интервью, давлению. Мишень на моей спине висит так долго, потому что у меня было то, чего хотели другие. Я чувствую себя как рыба в воде", — заявил Верхувен в интервью изданию DAZN Boxing.

Напомним, что бой состоится в суботу, 23 мая в Египте.