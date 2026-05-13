Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верхувен: Я понимаю, почему люди считают, что у меня нет шансов в поединке с Усиком
Хотя он уверен в своих силах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший многолетний чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен поделился ожиданиями от поединка против экс абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.
"Давление всегда есть, но самое важное — наслаждаться процессом, а не только боем. Я понимаю, почему люди думают, что у меня нет шансов. Это болельщики бокса, большинство из них, вероятно, не следят за кикбоксингом и понятия не имеют, кто такой Рико. А я доминирую в тяжёлом кикбоксинге больше десяти лет. Я привык к большим огням, большой сцене, интервью, давлению. Мишень на моей спине висит так долго, потому что у меня было то, чего хотели другие. Я чувствую себя как рыба в воде", — заявил Верхувен в интервью изданию DAZN Boxing.
Напомним, что бой состоится в суботу, 23 мая в Египте.
Популярное сейчас
- Попытка №3. УПЛ назвала время возобновления матча между Шахтером и Оболонью
- Готовится событие национального масштаба. Президент Динамо обратился к болельщикам
- Определился второй клуб из Украины, который в следующем сезоне выступит в еврокубках
- Чисора – о победе Дюбуа: Фабио не был готов боксировать, ничего не было
- Звезда вне конкуренции: самая красивая футболистка мира стала игроком сезона в Лестере
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото