Официально: Усик будет защищать два пояса в поединке против Верховена

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разрешила украинскому боксеру, чемпиону мира по версиям WBA, WBC, IBF, IBO Александру Усику провести официальную защиту титула в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верховена 23 мая в Египте.

"После специального запроса, поданного в организацию, WBA рассмотрела ситуацию и позволила украинскому боксеру выйти на бой в статусе чемпиона. Однако сам титул не будет стоять на кону для Верховена, поскольку он не входит в рейтинг этой санкционирующей организации.

Если Усик одержит победу, бой будет официально засчитан как успешная защита титула. В случае же поражения чемпиона, Комитет WBA пересмотрит его статус и определит дальнейшие шаги относительно титула в тяжелом весе.

Что касается Верховена, победа не принесет ему чемпионский титул WBA, однако позволит претендовать на место в рейтинге организации" – говорится в заявлении организации.

Напомним, что Усик также будет защищать чемпионский титул по версии WBC.

