Срочно: Промоутер Ломаченко подтвердил возвращение украинца на ринг
Комментарий специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Эгис Климас, промоутер украинского боксера, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко подтвердил, что его подопечный планирует вернуться на профи-ринг после того, как в июне 2025 года объявил о завершении карьеры.
"Мы работаем над его возвращением этой осенью" – цитирует слова Климаса издания ESPN.
Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел в мае 2024 года, когда победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.
