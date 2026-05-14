Белью: Если Верховен победит Усика, это станет величайшим шоком в истории бокса

Бывший британский супертяж Тони Белью рассказал, что будет означать победа Рико Верховена в поединке против украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

"Это станет самым большим шоком, который когда-либо видели в боксе. Если Верховен победит Усика, это станет величайшей победой в истории бокса. Да, чисто теоретически это его второе сражение. И он проведет его против бывшего абсолютного чемпиона в крузервейте и действующего абсолютного чемпиона в хевивейте. Против непобежденного бойца, которого никто не смог потрясти. Это пиковая версия Усика. Он только что победил настоящего кабана — 120-килогамового двухметрового Тайсона Фьюри. И сделал это дважды. Он только что избил разрушающую машину — Дэниела Дюбуа. Который до этого набрал лучший ход в своей жизни.

Это не какой-то там пробитый, потраченный ветеран, внезапно возвращающийся к спорту. Это боец ​​на пике карьеры. Боец в расцвете сил. Давайте попробуем посмотреть на это под другим углом. Как оценить, если Рико вдруг это удастся сделать? Думаю, что это будет выше любых оценок, выше любого рейтинга" – сказал Тони.