Пол рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником

Американский блоггер и боксер Джейк Пол рассказал, против кого хотел бы выйти на ринг в следующем поединке.

"Канело, я имею для тебя 200 млн добларов. Легкие деньги! Джейк Пол vs Каннелло. Давай это сделаем! Это ведь тот бой, которого заждались фаны. Это самый большой бой, который можно провести в боксе. Канело говорит, что он на связи. Итак, все у нас получится. Собрал для него 200 млн долларов. Думаю, что следующий бой проведу с ним. Канело, подписывай контракт. Со всем уважением к тебе. Давай сделаем так, чтобы наибольшее сражение в боксе состоялось" – сказал Пол.