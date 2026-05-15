IBF разрешили Усику провести бой против Верховена

Международная боксерская федерация (IBF) позволила украинскому супертяжу, чемпиону мира Александру Усику провести поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верховена и признала последовательность защиты титулов, согласно которой в случае победы наш спортсмен сначала будет защищать титул WBC, затем WBA, и только следующим IBF.

"29 апреля 2026 года Совет директоров IBF провел видеоконференцию и решил удовлетворить просьбу Усика об исключении при соблюдении следующих условий:

– Если Усик проиграет 23 мая 2026 года, титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе будет немедленно объявлен вакантным.

– Если Усик победит 23 мая 2026, IBF признает место WBC в ротации и назначит обязательный бой по версии IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.

– Если Всемирная боксерская ассоциация (WBA) выдаст специальное разрешение, Международная боксерская федерация (IBF) признает позицию WBA в ротации и назначит обязательное сражение IBF через сто восемьдесят (180) дней после этого.

– IBF оставляет за собой право изменить дату обязательного боя при существенных задержках в ротации" – говорится в заявлении организации.