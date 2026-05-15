Промоутер: Уордли придется активировать пункт о реванше

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает о бое-реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

"Я думаю, что Уордли придется активировать пункт о реванше. К сожалению, я был в такой ситуации раньше, когда Энтони Джошуа досрочно проиграл Энди Руису. Все говорили: "Тебе нельзя этого делать, его уверенность пошатнется, ему нужен промежуточный бой". Но ты имеешь лишь одну возможность активировать пункт о реванше, или ты ее упустишь.

Так что у Фабио Уордли сейчас есть шанс прямо выйти на титульный бой в тяжелом весе. Не поймите меня неправильно, это было очень тяжелое сражение в физическом плане, и я считаю, что это будет очень опасный реванш. Но Фабио может победить в нем. Он способен на это.

Я считаю Уордли андердогом, но он может выиграть этот бой. Он может завоевать чемпионский титул, и если у него все хорошо со здоровьем, то я думаю, что Уордли должен рискнуть. Я не сомневаюсь, что они воспользуются пунктом о реванше" – сказал Хирн.

Источник:
fightnews.info
Опубликовал: Андрей Хижняк
