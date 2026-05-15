Промоутер Джошуа – о лагере Усика: Энтони гоняют как собаку и он просто счастлив

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа рассказал о подготовке своего подопечного к следующему поединку в лагере Александра Усика.

"Он там счастлив. По-настоящему счастлив. Хотя его гоняют как собаку. Просто как собаку. Он никогда так не работал. Так что через три-четыре дня после начала лагеря он позвонил мне. Я приехал к нему в Валенсию, остановился у него дома. Открываю дверь в комнату – а там стоит одна односпальная кровать. Я спрашиваю: "Это твоя кровать?" Он отвечает: "Да". Я говорю: "Ты что, с ума сошел?" А он: "Нет. Она очень удобная, мне нравится".

В этом весь Энтони. Он думает так: "Я здесь для того, чтобы работать. Не нужна мне королевская кровать. Дайте мне односпальную, я приехал пахать". Это невероятный менталитет для человека, имеющего столько денег и уже столько достигшего. Поэтому я всегда говорю, насколько он выдающаяся личность. Все дело в его мышлении. Сейчас он работает труднее, чем когда-либо в своей жизни, и я верю, что это действительно принесет свои плоды" – сказал Хирн.

