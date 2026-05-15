Фабио Уордли активировал опцию реванша за титул WBO

Бокс

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Британский боксер Фабио Уордли официально воспользовался правом на матч-реванш против чемпиона мира по версии WBO Даниэля Дюбуа. О решении активировать соответствующую опцию в контракте спортсмен сообщил после поражения в драматичном поединке, состоявшемся 10 мая.

Уордли признал свои ошибки и заявил о намерении вернуть пояс, подчеркнув, что субботний вечер доказал его несокрушимый характер. Промоутер боксера Фрэнк Уоррен подтвердил активацию пункта о повторном поединке, отметив, что бой запланирован на 2026 год.

Если Уордли удастся взять реванш и отобрать титул WBO у Дюбуа, он получит шанс стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

