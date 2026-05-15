Украинские сумоисты покорили международный пьедестал

Украинская сборная по сумо продемонстрировала впечатляющие результаты на международном турнире в Германии, завоевав ряд золотых и серебряных медалей в различных возрастных и весовых категориях. Настоящими звездами соревнований стали Виктория Васильева и Анастасия Савушкина, каждая из которых завоевала «золотой дубль». Васильева не оставила шансов соперницам в весе до 50 кг как среди спортсменок до 18 лет, так и среди взрослых, а Савушкина триумфировала в категории до 55 кг в возрастных группах U-15 и U-18.

Мужская сборная тоже держала высокую планку, завоевав три золотые медали во взрослом зачете. Чемпионами в своих весовых категориях стали Кирилл Шарапов (до 70 кг), Иван Буторин (до 85 кг) и Николай Рудзинский (до 92 кг).

Особенно запомнился Егор Крупский, сумевший завоевать медали сразу в двух престижных категориях. Спортсмен стал лучшим в весе до 115 кг, а также пополнил копилку сборной серебряной наградой по итогам выступлений в открытой категории.