Эдди Хирн: Возможно, мы увидим реванш Джошуа и Фьюри

Эдди Хирн рассказал, что в контракте экс-чемпиона в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) на бой с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) предусмотрена опция реванша.

— Реванш с Фьюри возможен? Это не прописано в контракте?

— Нет, но если это будет большой бой, то очень вероятно, что он состоится снова. А это точно будет большой бой, потому что оба отчаянно хотят победить. Для них этот поединок значит очень много.

У Фьюри есть гордость, но и Эй Джей в своей голове просто не допускает поражения в этом бою. Так что у нас есть два огромных имени и два очень решительных и гордых бойца, которые не захотят проиграть друг другу, — сказал Хирн.

Напомним, что поединок Фьюри и Джошуа состоится в конце 2026 года.