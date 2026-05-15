  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн: Возможно, мы увидим реванш Джошуа и Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн: Возможно, мы увидим реванш Джошуа и Фьюри

Бокс

Но сначала нужно провести первый бой

Эдди Хирн: Возможно, мы увидим реванш Джошуа и Фьюри

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Эдди Хирн рассказал, что в контракте экс-чемпиона в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) на бой с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) предусмотрена опция реванша.

— Реванш с Фьюри возможен? Это не прописано в контракте?

— Нет, но если это будет большой бой, то очень вероятно, что он состоится снова. А это точно будет большой бой, потому что оба отчаянно хотят победить. Для них этот поединок значит очень много.

У Фьюри есть гордость, но и Эй Джей в своей голове просто не допускает поражения в этом бою. Так что у нас есть два огромных имени и два очень решительных и гордых бойца, которые не захотят проиграть друг другу, — сказал Хирн.

Напомним, что поединок Фьюри и Джошуа состоится в конце 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Украинские сумоисты покорили международный пьедестал
yellow-arrow
Фабио Уордли активировал опцию реванша за титул WBO
yellow-arrow
Промоутер Джошуа – о лагере Усика: Энтони гоняют как собаку и он просто счастлив
Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Источник:
Sky Sports Boxing
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости