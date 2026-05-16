Промоутер Джошуа рассказал, какой реванш больше всего хочет провести Эй-Джей
Эдди Хирн, промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа рассказал, что его подопечный хочет выйти на бой-реванш против обладателя титула WBO Даниэля Дюбуа. Его слова цитирует Sky Sports Boxing:
"Эй Джей хочет снова стать чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Есть две вещи, которые он хочет сделать: победить Тайсона Фьюри и снова завоевать титул чемпиона мира. Сейчас мы четко знаем наш план: бой с Пренгой, а затем с Фьюри.
Если он выиграет оба поединка, то получит шанс сразиться за титул чемпиона мира с любым чемпионом, которого захотим. И я знаю, каков Эй Джей — он хочет еще раз подраться с Дюбуа, потому что проиграл ему. В прошлом уикенде мы увидели один из лучших боев — это было невероятно.
Дюбуа – очень неудобный соперник. Да, у него есть слабые стороны, но он действительно опасен. Любой выходящий против него должен показать максимум, чтобы победить. Мы верим, что Эй Джей способен сделать это. Но он уже сражался с ним и проиграл досрочно. Поэтому он очень хочет реванш за титул чемпиона мира в тяжелом весе" – сказал Хирн.
