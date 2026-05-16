Немецкому боксеру удался один из самых быстрых нокаутов в истории профессионального бокса. Видео
Что это было
26-летний Виктор Юрк провел бой против колумбийца Эдвина Кастильо в Мангейме. Поединок завершился всего через несколько секунд, когда немец отправил соперника в нокаут первым ударом.
Этот удар так потряс 23-летнего Кастильо, что он долго не мог подняться с настила.
На счету Юнка теперь14 побед (12 нокаутов) в 14 поединках на профессиональном ринге. Кастильо имеет 13 побед и три поражения.
Видео нокаута:
WAS THIS THE WORLD'S FASTEST KNOCKOUT?!?! ????#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/nkAXTK8iP0— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026
