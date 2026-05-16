Бывший промоутер Ломаченко рассказал, почему украинец возвращается в бокс
Экспертное мнение
Фото: twitter.com/VasylLomachenko
Боб Арум, бывший промоутер украинского боксера, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко отреагировал на новость о возвращении своего подопечного в профи-ринг.
"Ну... Знаете... Я ведь не знаю, какая у него финансовая ситуация. Он много заработал с нами. Но сами понимаете. Он проживает в Украине. А там хватает проблем. Может быть.
Думаю, с моей стороны будет неправильно, если я начну сейчас рассуждать о том, как он будет выглядеть против молодых бойцов, учитывая 2 года вне ринга. Давайте просто дождемся и сами все увидим. Лома олицетворяет все то самое лучшее, что есть в боксе. Поэтому я желаю ему всего лучшего. Ведь он был величайшим бойцом нашей компании. Он действительно воплощение лучших качеств бокса" – сказал Арум.
