Пока инсайдеры трубят о возвращении: Ломаченко засветился в греческом монастыре

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал новое фото в соцсетях.

Украинский боксер сфотографировался на фоне монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон в Греции. Этот монастырь исторически связывают с РПЦ.

Напомним, последний раз Василий Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. После этого объявил о завершении карьеры.

Ранее появлялась информация о возможном возвращении Ломаченко в профессиональный спорт.