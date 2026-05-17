WBO не могут окончательно подтвердить реванш Вордли-Дюбуа
Все очень запутано
Президент WBO Густаво Оливери сказал, что организация не настаивает на обязательном проведении поединка-реванша между чемпионом по версии организации Даниэлем Дюбуа и экс-обладателем титула Фабио Уордли. Его слова цитирует The Ring:
"Имейте в виду, что реванши не являются обязательными для WBO. Итаума является обязательным претендентом. Увидим, как все сложится" – сказал Оливери.
Напомним, что Уордли активировал опцию реванша на бой против Дюбуа согласно контракту, подписанному перед первым поединком. Когда и где произойдет второе противостояние, пока не известно.
