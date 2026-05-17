Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком против Верховена. Видео

Украинский супертяж, чемпион мира Александр Усик завершил тренировочный лагерь перед поединком против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Тренировочный лагерь завершен. Увидимся в Гизе, друзья"

Напомним, что бой Усик-Верховен состоится в ночь с 23 на 24 мая в Гизе (Египет).