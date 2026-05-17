Обратный отсчет запущен: Александр Усик прибыл в Египет на мегабой с Верховеном
Олександр Усик, який володіє поясами WBA, WBC та IBF у надважкій вазі, прибув до Єгипту на бій проти нідерландця Ріко Верховена.
Поєдинок відбудеться менш ніж за шість днів – у ніч з суботи на неділю, 24 травня, у районі Гізи.
Раніше до Єгипту також прибув Верховен, який під час приїзду показав вагу – 124,3 кг.
Oleksandr Usyk has arrived in Egypt
The heavyweight king will face Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza on Saturday night ⭐
Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN ???? pic.twitter.com/KqMiWEOe7H
